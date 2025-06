Vi prego non multatemi sono in ritardo per l’esame di maturità; la supplica dello studente non impietosisce; al ritorno trova la multa E’ successo a Roma

Vi prego, non multatemi! Sono in ritardo per l’esame di maturità, e la mia supplica non impietosisce. A Roma, città dove trovare parcheggio è un’impresa, uno studente nel quartiere Ostiense ha rischiato di perdere il treno per una multa. La tensione cresce, ma con un po’ di fortuna, riuscirà a superare anche questa sfida. La giornata dei maturandi si trasforma così in un mix di ansia e imprevisti, che rendono ogni prova ancora più memorabile.

Oltre 500.000 studenti italiani hanno affrontato oggi la prima prova della maturità, ma per alcuni, oltre alla tensione per l'esame, c'è stato un altro ostacolo da superare: il parcheggio. A Roma, città già nota per la difficoltà di trovare un posto auto, questa problematica si è aggiunta alla lunga lista di preoccupazioni degli studenti, creando situazioni curiose, come quella di uno studente nel quartiere Ostiense. La Sfida del Parcheggio Durante la Maturità. Stamattina, nei pressi di via Giuseppe Libetta, un giovane ha cercato disperatamente un parcheggio prima di entrare al liceo per sostenere la sua prova d'esame.

