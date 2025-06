Vf Group brilla al Giro Next Gen | secondo posto nella classifica a squadre

Il team Vf Group si distingue al Giro Next Gen, conquistando un brillante secondo posto nella classifica a squadre al termine della tappa al Passo del Maniva. Nonostante la concorrenza agguerrita, i giovani promettenti Filippo Turconi, Matteo Scalco e Luca Paletti hanno dato il massimo, confermando il talento della formazione. La loro performance mette in luce il valore di una squadra che punta sempre in alto, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel ciclismo giovanile.

Positiva prova del team Vf Group al Giro Next Gen, secondo nella classifica a squadre al termine della tappa che si è conclusa al Passo del Maniva. Il terzetto delle giovani promesse non ha retto il passo del vincitore dello scorso anno, il belga Vidar, e del campione del mondo Fin, ma si è ben difeso con Filippo Turconi (9°), Matteo Scalco (12°) e Luca Paletti (24°): la Vf, sul podio dei team, è preceduta solo dalla Bora Red Bull. Il terzetto di patron Vincenzo Oliva ha un distacco 5’41“ dalla Red Bull e ha inserito tutti i tre rider nella top five della classifica tricolore. Oggi il Giro farĂ tappa a Salsomaggiore con una frazione che non dovrebbe cambiare molto la classifica generale, in attesa del tappone di Prato Nevoso di sabato che definirĂ la classifica finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vf Group brilla al Giro Next Gen: secondo posto nella classifica a squadre

