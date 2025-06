Verso l’IA sovrana Ecco come l’Europa si muove con Nvidia

L’Europa si fa strada nel futuro digitale grazie a Nvidia, che accelera la sua presenza sul continente. Con accordi strategici in Francia e Germania, il colosso americano dimostra un impegno crescente nell’innovazione e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale sul suolo europeo. Un passo importante che segna l’inizio di una nuova era di collaborazione e progresso, rafforzando il ruolo del Vecchio Continente come protagonista nell’era digitale.

Nvidia si sta espandendo in Europa. La scorsa settimana colosso americano dei processori ha firmato accordi con la francese Mistral AI, con tanto di ringraziamento personale del presidente francese Emmanuel Macron, e con l’azienda di telecomunicazioni tedesca Telekom. La Commissione europea ha plaudito all’annuncio dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, di voler investire nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa promettendo di aumentare “di dieci volte la capacità di calcolo dell’intelligenza artificiale in Europa” in due anni. “Sono molto felice dell’intenzione di Nvidia di sostenere le fabbriche di intelligenza artificiale e le gigafactory in Europa” ha scritto in un tweet la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen, responsabile per per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. 🔗 Leggi su Formiche.net