Ventunenne uccide la madre con un' ascia nel Salento | Mi aveva rimproverato

Una tragedia familiare sconvolge il Salento: un giovane di 21 anni ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, colpendola con un’ascia dopo un rimprovero. La vicenda scuote la comunità di Racale, lasciando dietro di sé domande e dolore. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica decisione? La verità emerge lentamente, tra silenzi e interrogatori, mentre il paese si interroga su come una tale tragedia possa aver avuto luogo.

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 52 anni, colpendola con un'ascia perché lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutare: per il 21enne Filippo Marini, di Racale, al termine dell'interrogatorio la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo. «Ad un certo punto - ha detto Marini, davanti al magistrato e al suo legale, l'avvocato Francesco Fasano -.

