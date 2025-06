Ventunenne trovato morto in casa | a scoprire il corpo un coinquilino

Una tragedia sconvolge il quartiere: un giovane di 21 anni, originario del Burkina Faso, viene trovato morto nel suo appartamento in via Scipione L’Africano, vicino allo stadio. Il coinquilino, l’unico testimone di questa drammatica scoperta, è sotto shock. Mentre si attende l’esito della seconda ricognizione cadaverica, le ipotesi si concentrano su una crisi respiratoria, problema di cui il ragazzo soffriva. La comunità si interroga sul dramma che si è consumato troppo in fretta.

Tragedia in via Scipione L'Africano, in zona stadio: un 21enne originario del Burkina Faso è stato trovato morto nella sua stanza e tra le ipotesi, ma si attende la seconda ricognizione cadaverica, che potrebbe essere stata una crisi respiratoria, problema di cui soffriva, a ucciderlo.

