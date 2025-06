Venticinque anni dopo il diploma | la 5°BL del liceo Morgagni si ritrova a cena con i suoi professori

Venticinque anni dopo il diploma, la classe 5°BL del liceo Morgagni di Forlì si è riunita in un'elegante cena presso L’Amorosina, lasciando alle spalle il tempo e riscoprendo i legami che hanno attraversato un quarto di secolo. Una serata ricca di emozioni, ricordi e sorrisi condivisi, che ha celebrato non solo il passato, ma anche l’amicizia duratura tra queste ex studentesse. E così, tra risate e nostalgia, hanno scritto un nuovo capitolo delle loro vite.

Martedì sera, proprio nella 'Notte prima degli esami', le ex alunne della classe 5°BL del liceo classico linguistico Morgagni di Forlì si sono ritrovate per celebrare insieme i 25 anni dal diploma al ristorante L’Amorosina. Un traguardo importante per questa classe tutta al femminile del corso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Venticinque anni dopo il diploma: la 5°BL del liceo Morgagni si ritrova a cena con i suoi professori

