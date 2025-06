Vent' anni fa le due serate storiche del Festivalbar a Viterbo

segnato un’epoca per la città, ma anche perché ha portato alla ribalta ricordi indelebili e emozioni condivise. Vent’anni fa, le serate del Festivalbar a Viterbo rappresentavano il cuore pulsante della musica e dell’entusiasmo giovanile. Un capitolo di storia che, tra nostalgia e sorrisi, continua a vivere nei cuori di chi l’ha vissuto. È impossibile dimenticare, e forse, proprio in questo risiede la vera magia del passato.

Che cosa avete contro la nostalgia? Se lo chiede Romano (interpretato da Carlo Verdone) nel film "La grande bellezza", ma potrebbero chiederselo anche i viterbesi riportando alla loro mente il 2005. Non è un anno qualsiasi e non solo perché corrisponde con la conclusione di una fiction che ha.

