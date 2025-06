Vent' anni e una vita spezzata Troppo grave Ha lottato per giorni

Un giovane di appena vent'anni, Roberto Sangiovanni, ha combattuto con tutte le sue forze per cinque giorni in rianimazione, ma il destino si è portato via la sua vita troppo presto. La tragedia si è consumata giovedì 12 giugno sulla Noalese, mentre percorreva la strada verso l’università a Mestre. Una tragica fatalità che ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto bisogna valorizzare ogni istante.

È morto martedì, dopo cinque giorni in Rianimazione all'Angelo di Mestre a vent'anni. Roberto Sangiovanni si trovava in moto sulla Noalese giovedì 12 giugno. Erano le 8 del mattino. Andava verso Padova all'università. Quando stava per raggiungere l'incrocio con via Tintoretto, una volta superate.

