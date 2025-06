Venne ferito da un carabiniere dopo una fuga in auto con sparatoria ora chiede 120mila euro di risarcimento

Una vicenda di tensione e giustizia al centro di un contenzioso che mette in discussione i limiti dell’uso della forza. Un uomo di 57 anni, ferito durante un inseguimento con sparatoria, chiede ora un risarcimento di 120mila euro dopo aver perso un rene. La questione si avvolge di dubbi e questioni legali, coinvolgendo anche il Ministero dell’Interno come responsabile civile. Continua a leggere, perché questa storia potrebbe cambiare le regole del nostro rapporto con le forze dell’ordine.

Un uomo di 57 anni ha chiesto 120mila euro di risarcimento in seguito alla perdita del rene dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un carabiniere che nel 2023 aveva dovuto inseguirlo in auto perché non si era fermato all'alt. Il 57enne ha chiamato in causa anche il ministero dell'Interno come responsabile civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

