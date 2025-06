Venezia le nozze di Bezos tra star e proteste | attivisti pronti a manifestare

Venezia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e controversi dell’anno: le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra scenari mozzafiato, star internazionali e una cornice da favola, l’evento divide opinioni e scatenano proteste di attivisti e sigle come l’Anpi. La città, già simbolo di cultura e storia, si trova a confrontarsi con un matrimonio che diventa simbolo di un capitalismo in crisi. Tra emozione e polemica, gli eventi sono destinati a lasciare il segno.

