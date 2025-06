Venerdì Piacentini 2025 le modifiche alla viabilità

Se sei pronto a vivere i Venerdì Piacentini 2025 in tutta sicurezza e senza pensieri, è importante conoscere le nuove modifiche alla viabilità previste per quest’anno. Dal 20 giugno al 18 luglio, dalle 14 alle 0.30, alcune aree della città saranno soggette a divieti di sosta per garantire un allestimento impeccabile degli eventi. Scopri come muoverti senza intoppi e goderti appieno questa tradizione estiva!

Per consentire l'allestimento e lo svolgimento in sicurezza dei Venerdì Piacentini, nelle giornate del 20 e 27 giugno, 4, 11 e 18 luglio sarà in vigore, dalle 14 alle 0.30 del mattino successivo, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida, piazza Cavalli, nel tratto di via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Venerdì Piacentini 2025, le modifiche alla viabilità

