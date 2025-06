Venerati maestri, questo libro di Edmondo Berselli si rivela un’opera poliedrica e coinvolgente, capace di svelare con ironia le sfumature della cultura italiana. Tra cronaca, satira e introspezione, l’autore ci guida attraverso un viaggio che smaschera i falsi miti e le illusioni di un’epoca. Un invito a riflettere sui nostri valori e sugli stereotipi condivisi, perché alla fine, conoscere sé stessi è il primo passo verso il cambiamento.

Ci sono molti modi per leggere (o rileggere) questo libro di Edmondo Berselli, meritoriamente ristampato a quasi vent'anni dalla sua prima edizione. Può essere letto come una cronaca maliziosa della cultura contemporanea italiana, oppure come un mirabile esempio di satira del conformismo nostrano, oppure ancora come l'avventuroso percorso di disintossicazione di un intellettuale dai tanti falsi miti circolati dagli anni Ottanta a oggi, soprattutto nel mondo di sinistra. Ma forse, in fin dei conti, la soluzione migliore potrebbe essere quella di infischiarsene di catalogare quest'opera e semplicemente goderne la lettura, lasciandosi sorprendere dal coraggio e dall'acutezza con cui Berselli riesce a stroncare alcuni dei totem del nostro panorama letterario, cinematografico, teatrale, con un garbo e un'ironia oggi sempre più rari.