Venditti contro i sold out incorporati dei giovani artisti | Sangiovanni e Angelina Mango vivono in un mondo frullatore

Venditti contro i sold out incorporati dei giovani artisti come Sangiovanni e Angelina Mango, vive in un mondo frullatore dove tradizione e innovazione si intrecciano. La Notte prima degli esami in Italia ha un nome e un volto: Antonello Venditti, la cui musica attraversa quattro decenni senza perdere il suo impeto. Durante il live alle Terme di Caracalla, Venditti è stato sollecitato a condividere il suo pensiero sulla scena musicale contemporanea, lasciando emergere la sua visione senza compromessi.

La Notte prima degli esami in Italia ha un nome e un cognome: Antonello Venditti. Ma soprattutto ha parole che da quarant’anni attraversano il tempo senza perderne la forza, accompagnando generazioni di studenti in quella notte che segna un prima e un dopo. La canzone è stata celebrata ieri con un live speciale alle Terme di Caracalla, per l’edizione 2025 del 40th Anniversary. Proprio parlando di musica e concerti, Venditti è stato sollecitato su un tema ormai inevitabile, alla luce dell’attualità musicale: il peso che il mercato e le aspettative esercitano oggi su molti giovani artisti, spesso travolti da crisi personali e fragilità esposte: «I ragazzi che oggi fanno musica sono fragili – dice Venditti – non hanno l’esperienza, le spalle coperte, la cultura sufficiente per farcela da soli. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: venditti - sold - incorporati - giovani

Venditti contro «i sold out incorporati» dei giovani artisti: «Sangiovanni e Angelina Mango vivono in un mondo frullatore».

Antonello Venditti,'i giovani fragili e con soldout incorporato' - Gli "sconquassi" fatti dai talent, il meccanismo dei finti soldout, la fragilità dei giovani autori e il rapporto con chi lo prende come esempio. Si legge su tuttosport.com

Venditti debutta con il tour: "'Notte prima degli esami' è la mia 'Forever Young'" - Il cantautore ai maturandi e ai giovani artisti: "Non fate della matematica il vostro mestiere, non siate calcolatori, non fatevi schiacciare dai risultati, noi pensavamo alla poesia non ai sold out" ... Segnala msn.com