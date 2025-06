Vendite disposte dai giudici Tribunale tra i più efficienti

Il Tribunale di Lodi si distingue nel panorama giudiziario italiano, posizionandosi tra i più efficienti per i tempi di vendita delle procedure esecutive nel 2024. Con una durata media di soli 2,97 anni, supera di gran lunga la media nazionale di 6 anni, assicurandosi il terzo posto in classifica. Questo risultato evidenzia un impegno concreto nel ridurre i tempi e migliorare l’efficienza della giustizia. Ma quali sono i segreti di questo successo?

Il Tribunale di Lodi entra a far parte della classifica dei tribunali più performanti d’Italia per i tempi complessivi di vendita giudiziale delle procedure esecutive durante il 2024. Con una durata media pari a 2,97 anni nel 2024 e contro una media nazionale di 6 anni, il Tribunale di Lodi guadagna il terzo posto in classifica. Le prime due posizioni, invece, sono occupate dai Tribunali di Gorizia e Trieste, con una media di 2,01 anni e 2,65 anni. Seguono, inoltre, al quarto posto Ferrara, con una durata media di 3,04 anni e al quinto posto Savona con 3,06 anni. È quanto emerge dalla nona edizione dello “Studio dei Tempi delle Esecuzioni Italiane”, il report annuale presentato dall’ Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vendite disposte dai giudici. Tribunale tra i più efficienti

