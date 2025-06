Vendita di suoli e immobili comunali ok della Giunta al Piano di alienazioni 2026 2028

La giunta ha approvato il piano di alienazioni 2026-2028, aprendo nuove opportunità per la vendita di suoli e immobili comunali. Gli immobili selezionati saranno automaticamente classificati come patrimonio disponibile, con bandi multi-lotto pronti a favorire una procedura trasparente e competitiva. Se posseduti già in virtù di un godimento, i soggetti interessati potranno esercitare il diritto di prelazione, garantendo così un processo equo e vantaggioso per tutti.

Gli immobili inseriti nell'elenco saranno classificati automaticamente come 'patrimonio disponibile': per l'alienazione si procederà all'indizione di bandi multi-lotto. Potranno fruire del diritto di prelazione, in caso di vendita, coloro che, essendo già nel godimento del bene, intendano.

