Vendere Calhanoglu? Perché per l' Inter sarebbe un bene e perché no

Vendere Calhanoglu all'Inter potrebbe sembrare una mossa strategica per alleggerire il bilancio e fare cassa, ma bisogna considerare anche il valore che porta in campo. La sua visione di gioco e la sua esperienza sono fondamentali per la squadra, e un addio potrebbe indebolire il centrocampo nerazzurro. La scelta tra plusvalenza e mantenimento dipenderà quindi dalle priorità societarie e sportive del club.

Il regista è nel mirino del Galatasaray, che potrebbe far leva sulla volontà di Hakan di tornare a casa. Un eventuale addio significherebbe fare plusvalenza e risparmiare un ingaggio pesantissimo, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vendere Calhanoglu? Perché per l'Inter sarebbe un bene, e perché no

