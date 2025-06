Venator firmata in Regione la proroga del contratto di solidarietà

In un momento di sfide e incertezze, la firma della proroga del contratto di solidarietà per i lavoratori di Venator Italy rappresenta un segnale di speranza e collaborazione. Al tavolo del Mimit in Regione, tutte le parti hanno confermato il loro impegno, assicurando stabilità fino a gennaio 2026 nello stabilimento di Scarlino. Un risultato importante che rafforza il senso di comunità e sostenibilità industriale, confermando come la solidarietà sia la strada maestra per affrontare le difficoltà.

SCARLINO – Secondo gli impegni assunti al tavolo del Mimit in Regione è stata sottoscritta la proroga dell’ammortizzatore sociale per gli operai di Venator Italy, nello stabilimento chimico nel polo del Casone di Scarlino. Il contratto di solidarietà, come era stato anticipato presso il Mimit lo scorso 12 giugno, durerà fino a gennaio 2026. Si tratta di un esito accolto con soddisfazione da tutte le parti presenti al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Toscana Eugenio Giani: azienda, organizzazioni sindacali, rsu. L’accordo di progetto prevede anche un robusto supporto della Regione in termini di formazione: termini e modi di questo intervento saranno definiti da qui a fine mese, per agganciare le specifiche esigenze in relazione ai due momenti che adesso attendono Venator: la ricerca di un acquirente o di un nuovo partner da parte dell’azienda; e, a seguire, la fase di formazione supportata sempre dalla Regione di cui potrà beneficiare il nuovo soggetto che subentrerà in Venator Italy. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

