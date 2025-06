Vecchiano incidente sull' Aurelia | Vigili del Fuoco in soccorso di un camper ribaltato

Un altro incidente scuote l'Aurelia: questa volta a Vecchiano, dove i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti prontamente per soccorrere due persone coinvolte in un grave ribaltamento di camper. La scena, resa ancora più impressionante dal veicolo capovolto, ha messo in evidenza l'importanza della prontezza e dell’efficienza delle forze di emergenza. Ecco come si è svolto l’intervento e quali sono le conseguenze di questo spaventoso episodio sulla trafficata strada statale.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 13:36 di mercoledì 18 giugno sulla Strada Statale 1 nel Comune di Vecchiano per un incidente stradale. Due veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, che ha provocato il ribaltamento di un camper sulla sede stradale con due persone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Vecchiano, incidente sull'Aurelia: Vigili del Fuoco in soccorso di un camper ribaltato

