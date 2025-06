Vasto furgone in fiamme a Punta Penna | intervento dei vigili del fuoco FOTO

Un impressionante incendio ha coinvolto un furgoncino nella suggestiva riserva naturale di Punta Aderci, Vasto, il 18 giugno. Le fiamme, scatenate presumibilmente da un guasto meccanico, hanno richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco, prontamente giunti sul luogo per domare il rogo. La scena, catturata in foto, testimonia l'importanza della prontezza e dell’efficienza delle squadre di emergenza nel proteggere ambienti preziosi e cittadini.

Un furgoncino è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 18 giugno, all’interno dell’area della riserva naturale di Punta Aderci a Vasto. La causa delle fiamme sarebbe stato un guasto meccanico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto, furgone in fiamme a Punta Penna: intervento dei vigili del fuoco [FOTO]

In questa notizia si parla di: vasto - fuoco - fiamme - punta

