Vasco Rossi spunta l’idea di un bis nel decennale del Modena Park

Vasco Rossi potrebbe sorprenderti ancora una volta: si parla di un bis per il decennale del leggendario Modena Park. L’estate modenese si prepara a vivere momenti indimenticabili, tra artisti di fama internazionale e iniziative straordinarie. Con un cartellone ricco di eventi e grandi nomi, l’attesa cresce. E chissà che Vasco non decida di regalare ai suoi fan un’altra notte speciale, confermando il suo spirito rivoluzionario e la sua passione senza confini.

Modena, 18 giugno 2025 – Il cartellone dell’estate modenese è corposo, generoso e – bisogna darne atto – ha vari ‘accenti’ in più rispetto alle proposte di alcune estati precedenti. I nomi di spicco non mancano, già a partire dalle ‘Notti Ducali’, che la prossima settimana ‘riaccenderanno’ piazza Roma, con Paolo Fresu e il suo ‘Mare Nostrum’, Cristiano De André, gli UB40 con il loro fondatore Ali Campbell  e Willie Peyote. E poi le due serate di Radio Bruno Estate (10 e 11 luglio) che faranno sfilare sul palco tanti protagonisti delle classifiche pop, attesissimi soprattutto dai teenagers. Per poi arrivare agli appuntamenti di taglio teatrale in piazza Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it