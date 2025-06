Vanno a liberare una ragazza E scovano la casa a luci rosse

In un'incredibile vicenda di presunta segregazione, i carabinieri di Bologna sono intervenuti su segnalazione di una ragazza cinese rinchiusa in un appartamento di via del Lavoro. Tuttavia, ciò che hanno scoperto ha fatto loro cambiare completamente prospettiva: due giovani orientali non vittime di schiavitù, ma donne che esercitavano la prostituzione consensualmente. La verità svelata sotto le luci rosse ha portato a un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità e il traffico di persone.

Si è presentato dai carabinieri, denunciando che in un appartamento di via del Lavoro c’era una ragazza di nazionalità cinese tenuta segregata. In realtà , quando i militari dell’Arma della compagnia Bologna Centro sono corsi a verificare la segnalazione, hanno trovato una situazione ben diversa. Perché in quell’appartamento le ragazze orientali erano due e non erano tenute segregate, ma si prostituivano per poche decine di euro a prestazione. La casa d’appuntamenti è stata individuata nei giorni scorsi: i carabinieri hanno controllato le due ragazze, una ventenne e una trentenne, irregolari in Italia, che erano in quel momento impegnate con un cliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vanno a liberare una ragazza. E scovano la casa a luci rosse

In questa notizia si parla di: ragazza - casa - vanno - liberare

Un giocatore dell’Udinese denunciato per stupro, l’accusa di una ragazza: la violenza in casa del calciatore - Un giocatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane friulana, con l'accusa di aver commesso il reato nella propria abitazione.

Dopo aver ucciso Martina Carbonaro, Alessio Tucci è andato a casa, ha fatto una doccia e poi è uscito con gli amici. Non prima, però, di essersi liberato della maglietta bianca che indossava quando ha colpito a morte la sua ex ragazza, buttandola nella spa Vai su Facebook

Vanno a liberare una ragazza. E scovano la casa a luci rosse; Ore concitate a Teglio: chiude in casa la fidanzata e la libera solo dopo una lunga trattativa con i carabinieri; Cessate il fuoco a Gaza, Israele libera 90 prigionieri palestinesi.

Ragazza 20enne esce di casa e non fa più rientro: trovata morta nel fiume Bacchiglione - Una ragazza di 20 anni padovana è andata via di casa ieri pomeriggio, 17 ottobre a Padova, e non ha più fatto rientro. Si legge su ilgazzettino.it

Ragazza scomparsa. Quindicenne esce di casa e sparisce, i genitori sporgono denuncia - 30 i genitori sono andati a prenderla, i compagni hanno fatto sapere che quel giorno non era ... Secondo ilgazzettino.it