vandalismi e danni stretta sulla banda

La crescente serie di vandalismi a Porto ha allarmato la comunità, con auto danneggiate e un senso di insicurezza che si fa sentire. Le forze dell’ordine sono già all’opera, con immagini di videosorveglianza che potrebbero portare alla cattura della banda responsabile. Il sindaco Andrea Michelini promette azioni decise per fermare questa escalation e tutelare i cittadini. La sicurezza torna al centro dell’attenzione, e le soluzioni non si faranno attendere.

"Le forze dell’ordine stanno già indagando e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza pubblica, per risalire alla banda che sta continuando a tagliare gli pneumatici alle auto parcheggiate vicino all’oratorio Don Bosco. Come amministrazione comunale stiamo mettendo in campo tutto il possibile per stroncare questi fenomeni". Promette il pugno duro il sindaco Andrea Michelini in merito all’escalation che da tempo va avanti a Porto Recanati, dove dei baby vandali si sono divertiti a bucare le gomme dei veicoli lasciati in sosta tra piazza delle Erbe e l’oratorio Don Bosco. Il portorecanatese Mario Giorgetti, che vive in via San Giovanni Bosco, aveva raccontato che la scorsa settimana era stato prima derubato del suo scooter lasciato sotto casa, e qualche giorno aveva ritrovato uno pneumatico della sua Peugeot squarciato con un coltello, per mano di ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it