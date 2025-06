Van Dijk | De Bruyne ha qualità speciali è stato difficile affrontarlo Meno male che ora non gioca più nel City

Virgil Van Dijk ha espresso grande ammirazione per Kevin De Bruyne, definendolo un giocatore con qualità straordinarie che ha reso difficile affrontarlo nel Manchester City. Ora che non gioca più nei Citizens, il difensore del Liverpool respira un sospiro di sollievo, ma non manca di riconoscere il talento unico di Kevin, capace di fare la differenza in ogni partita. Un confronto tra due giganti del calcio moderno che promette scintille anche nel nuovo campionato.

Virgil Van Dijk, a Sky Sport Uk, ha rilasciato un commento in merito a Kevin De Bruyne, nuovo giocatore del Napoli ed ex Manchester City. Il difensore del Liverpool ha dichiarato: « Per fortuna non gioca più nel City, è stato difficile affrontarlo da avversario. Kevin è un giocatore speciale, ha qualità speciali e fa cose speciali anche in quest’epoca per i numeri che produce, i passaggi, la creatività ». De Bruyne: «È una sensazione pazzesca arrivare a Napoli con tutte queste persone». « È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone, è qualcosa di cui mi avevano già un po’ parlato, per cui sono entusiasta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Van Dijk: «De Bruyne ha qualità speciali, è stato difficile affrontarlo. Meno male che ora non gioca più nel City»

