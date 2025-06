Valverde grazia Inzaghi nel finale! L’Al Hilal ferma il Real Madrid

Il debutto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal si conclude con un pareggio emozionante contro il Real Madrid, che vede i madrileni avanti nel primo tempo grazie a Gonzalo García. Ma nel finale, Valverde e Grazia mettono in difficoltà i Blancos, fermando i Campioni in carica. Un risultato che apre nuovi scenari e fa sognare i tifosi sauditi: la speranza è che questa squadra possa crescere ancora.

Il Real Madrid ha pareggiato contro l’Al-Hilal con il punteggio di 1-1. A segno Gonzalo García e Ruben Neves. Buona la prima per Simone Inzaghi sulla panchina della squadra saudita. PRIMO TEMPO – Il Real Madrid fronteggia l’Al-Hilal in quello che è il primo match di Simone Inzaghi da allenatore del Club arabo. A sbloccare la sfida sono le merengues, in contropiede, grazie alla rete di Gonzalo García su assist di Rodrygo al 34?. La squadra del tecnico piacentino non accusa il colpo, provando piuttosto a rendersi pericolosa con insistenza presso la porta difesa da Thibaut Courtois. I tentativi del Club saudita vanno a buon fine, intorno al tramonto del primo tempo, con il calcio di rigore guadagnato a causa del fallo di Raúl Asencio ai danni di Marcos Leonardo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Valverde grazia Inzaghi nel finale! L’Al Hilal ferma il Real Madrid

