Valmontone Per strada in preda ai fumi dell’alcol inveisce e minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minore 38enne del luogo arrestato dai Carabinieri

Una serata di follia a Valmontone si è trasformata in un incubo quando un uomo, sotto l'effetto dell'alcol, ha inveito e minacciato di morte la propria compagna davanti alla figlia minore. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, è finita con l’intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno tratto in arresto il 38enne del luogo. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire prontamente per proteggere le vittime di violenza domestica.

Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un 38enne del posto, operaio, gravemente indiziato di maltrattamenti in L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. Per strada in preda ai fumi dell’alcol, inveisce e minaccia di morte la compagna davanti alla figlia minore. 38enne del luogo arrestato dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: valmontone - strada - preda - fumi

Valmontone. In preda ai fumi dell’alcol litiga col vicino e poi minaccia di morte i Carabinieri intervenuti. Arrestato 47enne di origini romene - VALMONTONE – L’altra sera, i militari della Stazione Carabinieri di Labico hanno arrestato un 47enne romeno gravemente indiziato del reato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Segnala informazione.it

Frana a Valmontone: crolla la strada, evacuate le abitazioni sottostanti - Tragedia sfiorata a Valmontone in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio una porzione di via Nova è franata e la strada è crollata nel vuoto. Secondo fanpage.it