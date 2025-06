Valle del Savio in musica torna per tutta l' estate la rassegna bandistica

L'estate sulla Valle del Savio si accende di note e melodie con "Valle del Savio in Musica", la rassegna bandistica tornata a incantare il pubblico. Dal 21 giugno, Piazza Maggiore a Montiano diventa il cuore pulsante di musica live, coinvolgendo otto bande ospiti e le eccellenti formazioni locali. Un appuntamento imperdibile che trasforma le piazze dei tre Comuni in un palcoscenico vibrante di emozioni e talento. Non perdere l'occasione di vivere questa magica estate musicale!

Sabato 21 giugno in Piazza Maggiore a Montiano prende avvio la rassegna bandistica Montiano Sarsina e Bagno di Romagna in Musica, che prosegue fino a metĂ luglio nelle piazze dei tre Comuni dell'Unione Valle del Savio, coinvolgendo 8 bande ospiti insieme alle tre formazioni locali (3Monti Band. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Valle del Savio in musica, torna per tutta l'estate la rassegna bandistica

