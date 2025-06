Valentina Arrighetti e Gaia Moretto si sono sposate | le foto della cerimonia delle ex pallavoliste

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, due ex pallavoliste riconosciute e amatissime, hanno coronato il loro amore con un emozionante matrimonio. Le immagini della cerimonia, condivise al Liguria Pride, testimoniano la loro felicità e il loro legame speciale. È un momento di pura gioia che ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa bella storia d’amore.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto sono convolate a nozze. Le due ex pallavoliste hanno annunciato il matrimonio con uno scatto al Liguria Pride, accompagnato da una semplice frase: Just Married. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: valentina - arrighetti - gaia - moretto

C'era anche un po' di Bergamo nel matrimonio di Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste di altissimo livello che parte delle rispettive carriere le hanno vissute proprio nella nostra città . Vai su Facebook

Fiori d’arancio per le campionesse della pallavolo Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, unitesi civilmente dopo anni di amore. Alla cerimonia tante ex compagne di squadra e amiche. AUGURI ? http://spyit.it #ValentinaArrighetti #GaiaMoretto #pallavolo Vai su X

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex pantere dell'Imoco si sono sposate: il matrimonio con abiti da sogn; Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex pantere dell'Imoco si sono sposate: il matrimonio con abiti da sogn; Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex campionesse del volley si sono sposate: il matrimonio con abiti da.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex campionesse del volley si sono sposate: il matrimonio con abiti da sogno, la location e gli ospiti vip - Due ex campionesse dell'Imoco Volley Conegliano, campione d'Italia e del mondo, si sono sposate con un matrimonio da favola. Si legge su msn.com

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex pantere dell'Imoco si sono sposate: il matrimonio con abiti da sogno e ospiti vip del volley - Anche le ex continuano a fare sognare, al di là dei risultati sportivi. Da msn.com