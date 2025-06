Valcamonica a 18 anni gestiva già lo spaccio di droga in diversi territori | arrestato con mezzo etto di cocaina

A soli 18 anni, Valcamonica era già nel vortice dello spaccio di droga, rifornendo clienti in diversi territori. La sua attività pericolosa è stata fermamente interrotta dai carabinieri di Breno, che lo hanno arrestato nella notte di lunedì 16 giugno a Piancamuno. Durante il controllo, un mezzo etto di cocaina è stato rinvenuto tra le sue mani, portando alla luce un inquietante scenario di criminalità giovanile.

PIANCAMUNO – A soli 18 anni è già uno spacciatore in grado di rifornire clienti in varie località della bassa Valcamonica. A fermarlo e arrestarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Breno. È successo nella notte di lunedì 16 giugno quando i militari della Stazione di Pisogne, in centro a Piancamuno, hanno fermato e controllato il giovane, che era a bordo di un’auto. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 31 grammi di “marijuana” e 43 grammi di “cocaina” nascosti all’interno di uno zaino, il tutto suddiviso già in dose e pronte per essere cedute, sono stati inoltre sequestrati 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it