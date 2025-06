Vacanze servono nuove mete per un turismo più sostenibile

Le vacanze rappresentano un'opportunità unica per riscoprire nuove mete e promuovere un turismo più sostenibile. In un contesto in cui il paradigma socio-economico del nostro Paese sta evolvendo rapidamente, con il terziario che supera l'industria tradizionale, diventa essenziale innovare le destinazioni e i modelli di viaggio. Solo così possiamo coniugare il piacere di scoprire con la responsabilità verso il nostro ambiente e le comunità locali, creando un futuro più sostenibile per tutti.

Il paradigma socio economico del nostro Paese negli 3-4 lustri si è sostanzialmente modificato nell'importanza dei ruoli dei pilasti che lo hanno retto, in termini di concorso alla realizzazione del Pil, di contribuzione fiscale e previdenziale e di occupazione. Il terziario nelle sue ampie e sempre più dilatate conformazioni ha scavalcato la produzione industriale in tutte le componenti che sono all'origine del modus operandi e vivendi dell'intero tessuto sociale. A confermare l'indirizzo intrapreso sono gli indicatori, costantemente in calo da otto trimestri della produzione industriale e in ultimo in aprile dell'export, la cui essenzialità è fornita dalla manifattura, ovvero dal made in Italy.

Come evidenzia un'indagine di Assoturismo Confesercenti, per la stagione che va da giugno a settembre nelle strutture ricettive della Penisola sono attese 211,2 milioni di presenze, oltre la metà delle quali dall'estero. Se confermato, il dato segnerebbe un in

