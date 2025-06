Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti e ATA | confronto su deroghe e priorità familiari

Oggi e domani, nel cuore del settore scolastico, si svolgono incontri decisivi tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per definire le modalità di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie di docenti e ATA. Un tema caldo, che coinvolge diritti e priorità, con Anief che chiede deroghe ai vincoli per tutelare il diritto alla famiglia. La discussione apre nuove prospettive per un sistema più equo e flessibile.

Oggi e domani si tengono gli incontri tra Ministero dell’Istruzione e sindacati per discutere la proroga dell’attuale CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA. Tra le priorità, Anief chiede deroghe ai vincoli per genitori con figli fino a 16 anni e lavoratori con genitori over 65, nel rispetto del diritto alla famiglia Utilizzazioni e assegnazioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: utilizzazioni - assegnazioni - provvisorie - deroghe

