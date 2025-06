Usura bancaria 2.0 | come gli istituti si muovono sul filo della legge

L’usura bancaria ha assunto nuove forme e strategie, vestendo abiti eleganti e nascondendo insidie sotto il sorriso di istituti finanziari apparentemente affidabili. Con tassi vicini o superiori ai limiti legali, clausole occulte e pratiche sottili, il settore si muove su un confine sottile tra legalità e illegalità. Scopri come le banche aggirano le norme e cosa puoi fare per tutelarti in questa nuova, inquietante evoluzione.

Non è più la lupara né il cravattone. L’usura oggi veste giacca, cravatta, e si presenta con il logo di una banca. Negli ultimi anni, infatti, si sta delineando un’evoluzione preoccupante del fenomeno dell’usura bancaria: tassi applicati al limite (o oltre) delle soglie di legge, clausole occulte nei contratti di mutuo, anatocismo camuffato, e una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Usura bancaria 2.0: come gli istituti si muovono sul filo della legge

In questa notizia si parla di: usura - bancaria - legge - istituti

La chiusura degli sportelli bancari sta creando enormi penalizzazioni soprattutto per le aree più disagiate. Se vi aggiungiamo le basse competenze... Vai su Facebook

«Troppi i magistrati accondiscendenti nei confronti dell'usura bancaria»; Fondo per la prevenzione dell’usura istituito dalla Legge n. 108/1996; Usura bancaria: il vademecum.

L’usura nel contenzioso bancario: tassi d’interesse e limiti di legge - degli istituti di credito: sono diversi i limiti nel caso in cui l’usura sia riscontrata in un rapporto bancario? Come scrive leggioggi.it

Usura bancaria: tassi massimi e soglie consentite, come tutelarsi - In base all’appena citato articolo, il limite superato il quale l’interesse dà luogo ad un caso di usura bancaria, è sì predeterminato dalla legge ... Si legge su termometropolitico.it