Usa ultimatum di Trump all’Iran | Resa totale Mosca | Rischio atomico

CALGARY – " Resa incondizionata ". Con questa formula il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dettato i termini dell' ultimatum lanciato contro il regime iraniano, spalancando la porta a un possibile ingresso diretto nella guerra giĂ in corso tra Teheran e Gerusalemme. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo la riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale convocata alla Casa Bianca, in cui verrĂ valutata l'opzione di attaccare i siti nucleari sotterranei del regime. "O l'Iran rinuncia subito al programma nucleare, oppure sarĂ la guerra", ha detto Trump, precisando di sapere dove si nasconde Khamenei: " Potremmo ucciderlo, ma non lo faremo, per ora".