Usa lavorano a voli evacuazione per americani in Israele

In un momento di crescente tensione in Israele, l'ambasciata americana si mobilita per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Con voli di evacuazione e partenze in nave attualmente in fase di organizzazione, l’obiettivo è assicurare un'uscita sicura per gli americani desiderosi di lasciare il paese. Un impegno rapido e deciso che sottolinea l’attenzione degli Stati Uniti verso i propri cittadini in situazioni di emergenza.

L'ambasciata americana in Israele sta lavorando a voli di evacuazione e partenze in nave per i cittadini americani che vogliono lasciare Israele. Lo afferma l'ambasciatore americano Mike Huckabee.

