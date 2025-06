Usa la Fed lascia invariati i tassi di interesse

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, nonostante le pressioni politiche e le tensioni con l'amministrazione Trump. Con una decisione unanime, il costo del denaro resta stabile tra il 4,25% e il 4,5%, livello raggiunto lo scorso dicembre. Questa scelta riflette una strategia prudente in un contesto economico complesso, lasciando prevedere come la Fed possa agire nelle prossime settimane per tutelare la stabilità finanziaria.

La Federal Reserve, nonostante le pressioni della Casa Bianca, ha deciso all'unanimità di non tagliare i tassi di interesse. Il costo del denaro rimane quindi invariato in una forbice che va dal 4,25 al 4,5%, lo stesso livello al quale sono dallo scorso dicembre. Il presidente americano Donald Trump  è da mesi che chiede un intervento della Banca centrale americana, alzando sempre più i toni contro il Presidente della Fed Jerome Powell. La Fed non taglia i tassi. "Nel valutare l'entità e la tempistica di ulteriori adeguamenti dell'intervallo obiettivo per il tasso sui federal fund, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e il bilancio dei rischi.

