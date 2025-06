Usa-Israele asse contro l' Iran | sale la tensione

La tensione in Medio Oriente si intensifica, con Israele e gli Stati Uniti che assumono un ruolo di primo piano nel confronto con l’Iran. Il mondo segue con apprensione ogni sviluppo, mentre le manovre militari si susseguono e le parole di Trump alimentano incertezze. La scena è pronta a esplodere: un’escalation che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della regione. Ma quali saranno le prossime mosse?

Il mondo osserva con apprensione l’evoluzione della crisi in Medio Oriente, mentre la possibilità di un attacco americano contro l’Iran si fa sempre più concreta. Donald Trump mantiene il riserbo sulle mosse future, ma lancia messaggi ambigui chiedendo la "resa incondizionata" di Teheran, che smentisce qualsiasi apertura. Intanto, la Uss Carl Vinson e i bombardieri B-2 armati della potentissima Gbu-57 si preparano nel Golfo e nell’Oceano Indiano. Francia e Regno Unito riuniscono i vertici della sicurezza, mentre la diplomazia sembra cedere il passo alla minaccia del conflitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa-Israele, asse contro l'Iran: sale la tensione

