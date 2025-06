Usa arrestato e poi rilasciato Brad Lander candidato sindaco dem di New York proteggeva un immigrato irregolare prima della deportazione - VIDEO

Brad Lander, figura di spicco del Partito Democratico e attuale secondo incarico nell'amministrazione di New York, è stato arrestato ieri dagli agenti anti-immigrazione in tribunale mentre difendeva un immigrato irregolare in attesa di deportazione. Dopo aver passato alcune ore in custodia, Lander è stato rilasciato oggi, rafforzando il suo impegno nel proteggere i diritti degli immigrati. La sua vicenda sottolinea come la solidarietà possa sfidare le politiche restrittive e portare a un dibattito acceso sui valori di giustizia e umanità.

Lander, seconda carica dell'amministrazione newyorchese, è stato arrestato nella giornata di ieri dagli agenti anti-immigrazione in un tribunale, dopo aver difeso un uomo che attendeva una sentenza di rimpatrio. Il politico dem è stato rilasciato oggi Brad Lander, candidato sindaco del partit.

Brad Lander, candidato sindaco di New York, è stato arrestato e poi rilasciato dagli agenti dell'immigrazione USA

Arrestato e rilasciato il candidato sindaco di New York. Brad Lander stava accompagnando un imputato immigrato fuori dalla corte quando è stato afferrato...

