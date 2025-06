Usa | approvato vaccino per prevenire l’Hiv

Gli Stati Uniti hanno fatto un passo storico approvando il primo vaccino al mondo contro l’HIV, somministrabile due volte all’anno. Questa innovazione rappresenta una speranza concreta nella lotta contro il virus, offrendo una protezione potenziale a milioni di persone. Ma la sfida resta: quante avranno accesso a questa opportunità rivoluzionaria? La strada verso un vero vaccino è ancora lunga, e il futuro dipende da molte variabili.

Washington (Usa), 18 giu. (LaPresseAP) – Gli Stati Uniti hanno approvato il primo vaccino al mondo da somministrare due volte all’anno per prevenire l’Hiv. Lo ha annunciato il produttore Gilead Sciences. È il primo passo verso una diffusione globale prevista che potrebbe proteggere milioni di persone, anche se non è chiaro quante negli Stati Uniti e all’estero avranno accesso a questa nuova opzione. Sebbene sia ancora necessario un vero vaccino per prevenire l’Hiv, alcuni esperti affermano che l’iniezione, un farmaco chiamato lenacapvir, potrebbe essere la soluzione migliore al momento. Il vaccino ha quasi eliminato nuove infezioni in due studi rivoluzionari condotti su persone ad alto rischio, risultando più efficace delle pillole preventive giornaliere che spesso vengono dimenticate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: approvato vaccino per prevenire l’Hiv

