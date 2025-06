Urge un piano straordinario di interventi sull’impiantistica sportiva

In un momento in cui lo sport riveste un ruolo fondamentale per il benessere della comunità, è imprescindibile mettere al centro delle priorità cittadini e associazioni. I consiglieri Antonino e Carbonella lanciano un appello: è tempo di un piano straordinario di interventi sull’impiantistica sportiva, per garantire sicurezza, funzionalità e accessibilità a tutti. È arrivato il momento di agire concretamente per ridare vita e vigore agli impianti della nostra città.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma dei consiglieri comunali Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) e Alessio Carbonella (Pd) In questi giorni abbiamo avuto modo di verificare lo stato di diversi impianti sportivi e palestre cittadine, utilizzati in prevalenza da associazioni.

