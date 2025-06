Uragano Mourinho sulla federazione | dimissioni immediate

Lo scandalo scuote la federazione: le accuse contro Mourinho hanno acceso un caos senza precedenti. Tra messaggi privati diffusi e richieste di dimissioni immediate, il clima si fa sempre più teso. Il tecnico portoghese, coinvolto ma anche vittima di questa tempesta, si trova al centro di un vortice che mette in discussione l’intera governance del calcio italiano. L’ombra di Mourinho si allunga su un’istituzione in crisi, lasciando il futuro tutto da scrivere.

Caos nella federazione, tutta colpa di Mourinho: chieste subito le dimissioni dopo lo scandalo dei messaggi privati diffusi pubblicamente Scoppia uno scandalo in federazione, tutto è partito dai messaggi contro José Mourinho. Ancora una volta, il tecnico fa parlare di sé, anche se ne è solo vittima. José Mourinho (ANSA) Calciomercato.it L’ex allenatore di Roma e Inter, solo fino a qualche giorno fa, era finito nei candidati per raccogliere l’eredità di Spalletti sulla panchina della Nazionale. Scelta mai presa del tutto in considerazione dalla federcalcio italiana, che ha puntato su nomi differenti, legati soprattutto a quel fantastico gruppo del 2006. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Uragano Mourinho sulla federazione: dimissioni immediate

In questa notizia si parla di: federazione - mourinho - dimissioni - uragano

Nuovo CT Italia, clamoroso: in corsa anche Mourinho? La rivelazione: «È stato valutato, una pazza idea circolata nei corridoi della Federazione» - Il mondo del calcio italiano è in fermento: tra rumors e sorprese, il nome di José Mourinho sta emergendo come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Uragano Mourinho sulla federazione: dimissioni immediate.

Uragano Mourinho sulla federazione: dimissioni immediate - Uragano in federcalcio, con le dimissioni ormai pronte: tutta colpa della chat contro l'allenatore José Mourinho ... Lo riporta calciomercato.it

MOURINHO NUOVO CT DELLA NAZIONALE: chiamato d’urgenza dalla Federazione: con lui si vince il Mondiale - Le indiscrezioni sul futuro di Mourinho sono sempre più insistenti: il suo arrivo alla guida degli azzurri è ormai certo. Riporta ternananews.it