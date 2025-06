Uomini e Donne Armando Incarnato fidanzato? Il forte gesto e chi sarebbe lei

Armando Incarnato, protagonista indiscusso del gossip di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori con una sorpresa inattesa. Dopo aver lasciato il Trono Over, il cavaliere partenopeo ha catturato nuovamente l’attenzione del pubblico grazie a una Instagram Story che lo ritrae in dolce compagnia. Chi è questa donna misteriosa che ha risvegliato la curiosità dei fan? Scopriamo insieme l’identità di questa nuova protagonista della sua vita sentimentale.

Uomini e Donne gossip: Armando Incarnato conferma il suo nuovo amore?. La foto pubblicata da Armando Incarnato lo ritrae sdraiato su un lettino al sole, abbracciato a una ragazza in bikini rosa.