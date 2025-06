Un’ondata di caldo causa almeno tre morti in Giappone

Le temperature insolitamente elevate stanno mettendo a dura prova il Giappone, con almeno tre vite spezzate dal caldo estremo e oltre 220 persone ricoverate a Tokyo. Un’allerta che mette in evidenza quanto il cambiamento climatico possa avere conseguenze drammatiche sulla salute pubblica. È fondamentale conoscere i segnali e le precauzioni per affrontare meglio questa emergenza estiva. Leggi tutto per scoprire come proteggerti e contribuire alla lotta contro il riscaldamento globale.

L’ondata di caldo in corso in Giappone ha causato almeno tre morti, mentre 220 persone sono state sottoposte alle cure a Tokyo, hanno affermato il 18 giugno le autorità . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un’ondata di caldo causa almeno tre morti in Giappone

