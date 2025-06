Uno studio sulle donne e la città

Venerdì alle 17.30, alla Sala della Musica di Ferrara, un appuntamento imperdibile dedicato alle donne e alla città: si sveleranno i sorprendenti risultati di uno studio che analizza il vivere e il progettare gli spazi urbani nei quartieri Arianuova-Giardino e Krasnodar. L’incontro, aperto dall’assessore alle Pari Opportunità Angela Travagli, rappresenta un’occasione unica per ascoltare voci femminili, condividere idee e contribuire a rendere la città un luogo più inclusivo e vivace per tutte.

'Ferrara, le donne e la città' organizza per venerdì alle 17.30 alla Sala della musica (via Boccaleone 19) un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i risultati della prima parte di una ricerca effettuata su due quartieri della città Arianuova-Giardino e Krasnodar nell'ambito del progetto 'Www-Women's Wise Walkshop. Dal vivere gli spazi al progettare i luoghi'. L'incontro, aperto dall'assessore alle Pari opportunità Angela Travagli e introdotto da Francesca Cigala Fulgosi del Forum Ferrara Partecipata (foto), coordinatrice del gruppo 'Ferrara, le donne e la città', sarà condotto da Letizia Carrera, docente di Sociologia e Sociologia del territorio dell'Università di Bari Aldo Moro, direttrice del Laboratorio di studi urbani Unilab e referente scientifica del progetto.