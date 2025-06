uno sportello per aiutare le vittime di violenza e discriminazioni sessuali

tra enti pubblici e privati per offrire un punto di ascolto sicuro e accessibile a chi vive situazioni di vulnerabilità. Un passo importante verso una società più inclusiva e solidale, dove nessuno si sente solo. Questo sportello rappresenta un faro di speranza e supporto, pronto ad accogliere e accompagnare chi ha bisogno di aiuto e di una voce.

"Un logo d'ascolto per chi subisce violenza, chi si trova in difficoltà economiche, per i minori non accompagnati e chi è vittima di discriminazione sessuale". È stato inaugurato a Viterbo, in via Sandro Pertini 10, il primo sportello del progetto "Futura". L'iniziativa nasce dalla collaborazione.