Università 3.000 posti in più a Medicina iscrizioni da lunedì Bernini | A settembre sedi aperte

Università di Pisa apre le sue porte a 3.000 studenti, con nuove sedi e iscrizioni da lunedì 25 settembre. La sede Bernini sarà disponibile anche in estate, offrendo un'opportunità unica per prepararsi al meglio. Due appelli d'esame sono previsti: il 20 novembre e il 10 dicembre. La ministra annuncia: “Aboliamo il mercato della preparazione”, puntando su un sistema più equo e accessibile a tutti gli aspiranti medici.

Due appelli previsti: il 20 novembre e il 10 dicembre. La ministra: “Aboliamo il mercato della preparazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Università, 3.000 posti in più a Medicina, iscrizioni da lunedì. Bernini: “A settembre sedi aperte”

In questa notizia si parla di: università - posti - medicina - iscrizioni

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - La Regione Siciliana affronta il problema del caro-affitti con un investimento di quasi 4 milioni di euro, destinati a ristrutturare oltre 200 posti letto per studenti fuorisede.

UNIVERSITA' / Le iscrizioni a Medicina aprono il 23 giugno sul sito di Universitaly. Gli studenti dovranno indicare le sedi preferite e anche i corsi affini cui iscriversi in caso di mancato superamento degli esami. Gli esami saranno uguali in ogni ateneo. Ci saran Vai su Facebook

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: Rivoluzione con celerità record; Medicina, iscrizioni al via dal 23 giugno; Accesso a Medicina 2025-26: date di iscrizione, inizio corsi, date esami, semestre filtro e graduatoria.