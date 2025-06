Unire tecnologia e creatività La stampa 3D entra nella didattica

Immagina un mondo in cui tecnologia e creatività si incontrano per rivoluzionare l’apprendimento. Casa Corsini, fiore all’occhiello dell’innovazione a Fiorano, apre le sue porte al meeting europeo di ‘3D Smartbox’, un progetto Erasmus+ che trasforma la didattica scolastica attraverso la stampa 3D. Un ponte tra idee e futuro, pronto a ispirare nuove generazioni. Volete scoprire come questa rivoluzione sta cambiando il modo di insegnare?

Casa Corsini, la struttura del Comune di Fiorano dedicata all’ innovazione tecnologica e sociale, ospita domani e dopodomani il meeting europeo di ‘ 3D Smartbox ’, il progetto sostenuto dal programma Erasmus+ che punta a rinnovare la didattica scolastica attraverso l’uso creativo della stampa 3D. ‘3D Smartbox’ è coordinato dall’Università di Scienze Applicate della Carinzia e coinvolge partner provenienti da Germania, Polonia, Spagna, Austria e Italia. Per l’Italia partecipa l’associazione Lumen, già attiva a Casa Corsini e da anni impegnata, anche sul territorio, in attività formative e culturali con una forte vocazione all’innovazione tecnologica e alla progettualità europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unire tecnologia e creatività. La stampa 3D entra nella didattica

