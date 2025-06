Union Gas e Luce celebra 20 anni di energia innovazione e fiducia

Union Gas e Luce celebra 20 anni di energia, innovazione e fiducia, un percorso che ha portato luce e calore nelle vite di migliaia di clienti. Da fondazione nel 2005, l’azienda si è distinta per la sua capacità di evolversi, sostenendo con passione il progresso di territori e comunità . Un traguardo importante che testimonia il nostro impegno continuo a offrire servizi affidabili e soluzioni all’avanguardia, perché il nostro obiettivo è sempre stato...

Union Gas e Luce compie 20 anni: un traguardo importante che segna due decenni di crescita, trasformazione e impegno al fianco di clienti, collaboratori, partner e territori. Fondata nel 2005 con l'obiettivo di portare energia nelle case e nelle imprese con competenza, trasparenza e vicinanza.

“Union Gas e Luce” e “Neapolis Marathon” presentano: evento, maglia e medaglia 2025 - Union Gas e Luce e Neapolis Marathon presentano l'evento "Maglia e Medaglia 2025". "Il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei".

20 anni di energia, persone, futuro. Oggi celebriamo un traguardo importante del nostro Partner Union Gas e Luce . - @uniongaseluce - +39 339 249 7476 [email protected] #PARTNERSHIP #ESSEREVOLLEYWO Vai su Facebook

Union Gas e Luce celebra 20 anni di energia, innovazione e fiducia; Fonti Awards 2025, Accurso è il Ceo dell'anno per l'energia; Massimo Accurso, amministratore delegato di Union Gas e Luce, è stato insignito del titolo di CEO dell'anno, un premio che corona due decenni di successi.

