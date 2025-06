UniCredit vuole chiarezza Il Mef | intervento legittimo

Unicredit chiede trasparenza e chiarezza sul coinvolgimento del Golden Power, considerato fondamentale per l’operazione su Banco Bpm. Durante la 'Mediobanca Ceo Conference', Andrea Orcel ha ribadito che senza i chiarimenti necessari dal MEF, il progetto non potrà proseguire, evidenziando le sfide di un nodo ancora irrisolto. La partita è complessa e il tempo stringe: il futuro dell’accordo dipende dalla capacità delle istituzioni di fare chiarezza.

Il nodo del Golden Power esercitato dal Governo per l’Ops di UniCredit su Banco Bpm sembra sempre più difficile da sciogliere. Ieri mattina, ai margini della ‘Mediobanca Ceo Conference’, l’ad UniCredit Andrea Orcel ha ribadito chiaramente quanto già affermato in diverse occasioni: senza la chiarezza richiesta sul Golden Power l’Ops su Banco Bpm non andrà avanti: "Non vedo movimenti nella direzione" dei chiarimenti richiesti, per cui "se il Golden Power non sarà chiarito, e da italiano mi dispiace che siamo l’unica banca italiana a cui è stato applicato, non procederemo". Incalza Orcel: "Abbiamo fatto tutto il possibile per dialogare" e "quando ho parlato di 20% di probabilità", su Banco Bpm "è un modo per dire che, a questo punto, le probabilità sono significativamente inferiori al 50%". 🔗 Leggi su Quotidiano.net