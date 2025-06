UniCredit | il Governo difende il Golden Power invocando sicurezza risparmio

In un contesto di crescente attenzione alle strategie bancarie, il Governo italiano si schiera a tutela del risparmio e della sicurezza pubblica, difendendo l’uso del Golden Power nell’ambito dell’offerta di scambio di Unicredit su Banco BPM. Con una lettera all’Unione Europea, chiarisce che la sua azione vanta basi solide di sovranità nazionale, garantendo protezione e stabilità nel settore finanziario. La vera natura di questa difesa? Un impegno deciso a salvaguardare gli interessi di tutti i cittadini.

Il Governo difende l'esercizio del Golden Power in relazione all' Offerta Pubblica di Scambio promossa da Unicredit su Banco BPM, invocando la sicurezza del risparmio. In una lettera di chiarimenti all'Unione europea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze spiega che il perno che legittima l'intervento dell'esecutivo italiano è la tutela della sicurezza pubblica, che è di competenza nazionale e che non ha alcuna interferenza con la disciplina sovranazionale prevista dal regolamento concentrazioni. Da Governo sì con prescrizioni. Il governo ha di fatto approvato l'operazione, ma con prescrizioni.