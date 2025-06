UniBo si schiera con la Palestina | Stop alla violazione del diritto internazionale

L’Università di Bologna si schiera con fermezza a sostegno della Palestina, condannando le violazioni del diritto internazionale e umanitarie nella regione. In un gesto di solidarietà e responsabilità civile, l’ateneo auspica il rafforzamento delle iniziative diplomatiche per portare pace e giustizia. Questa presa di posizione rappresenta un passo importante nel dibattito internazionale, sottolineando l’impegno dell’ambiente accademico verso i diritti umani e la soluzione di un conflitto complesso e doloroso.

Bologna, 18 giugno 2025 – Una presa di posizione netta dell’Università di Bologna che “condanna le conseguenze umanitarie e civili, la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati, auspicando il rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche e politiche volte a far cessare il conflitto” e – affonda – “auspica il riconoscimento dello stato Palestinese”. La mozione in Senato accademico. E’ questa la mozione approvata ieri dal Senato Accademico dell’Alma Mater che sta facendo molto discutere dopo le proteste pro-Palestina andate in scena anche pochi giorni fa alla proclamazione dei dottorandi in piazza Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it