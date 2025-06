Un’estate in sicurezza con l’operazione Mare e Laghi Sicuri

L’estate è alle porte e con essa l’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025 della Guardia Costiera, un impegno imprescindibile per garantire la sicurezza di milioni di cittadini e turisti che affollano le nostre acque. Con oltre 3.000 uomini, 400 mezzi navali e 16 aerei, si mobilitano quotidianamente per tutelare la vita in mare e sui laghi italiani. La sicurezza inizia da qui: goditi il mare, ma sempre con attenzione e responsabilità.

Con l’inizio dell’estate e l’arrivo di milioni di cittadini e turisti, ha preso ufficialmente il via ieri, 16 giugno, l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” della Guardia Costiera, che ogni anno garantisce la sicurezza della vita umana in mare e sui laghi italiani. Dal 16 giugno al 21 settembre, oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera, supportati da più di 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, saranno quotidianamente impegnati lungo gli 8.000 km di coste italiane e nelle acque dei tre grandi laghi nazionali – Garda, Maggiore e Como – per garantire sicurezza e assistenza a bagnanti, diportisti, subacquei e a quanti scelgono di trascorrere le proprie vacanze a contatto con l’ambiente acquatico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

